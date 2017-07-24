Азербайджан и Украина осенью обсудят вопрос открытия украинского Торгового дома в Баку

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Украина активно развивают отношения в экономическом плане.

Как передает Report, об этом в интервью украинским СМИ заявил посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, комментируя вопрос о планирующемся визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киев.

"Пока конкретики нет, но, скорее всего, во второй половине 2017 года", - заявил А. Худиев.

По его словам, на данный момент страны активно развивают отношения в экономическом плане.

"Недавно в Киеве побывала экономическая делегация во главе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым. Мы договорились об открытии Торгового дома Азербайджана. Есть большое желание реализовать эту идею, чтобы увеличить товарооборот и экспорт в Украину, а также координировать компании, которые здесь работают", - отметил дипломат.

По его словам, в свою очередь украинское руководство попросило рассмотреть возможность открыть такой же Торговый дом Украины в Азербайджане.

"Много украинской продукции не доходит до Средней Азии или Ирана. А Азербайджан мог бы лоббировать эти процессы или заниматься ретрейдингом. У нас исторически хорошие отношения с Ираном. 35 миллионов азербайджанцев живут на его территории. У нас прекрасные добрососедские отношения, нет ни языкового, ни ментального барьеров. Мы можем украинскую продукцию через наши транспортные коридоры поставлять в Иран и Среднюю Азию – это большой рынок", - добавил посол.

Он отметил, что данный вопрос скорее всего будет обсуждаться на очередном заседании межправительственной комиссии, которая состоится осенью.

"Думаю, будут подписаны соответствующие документы. Мы – за всестороннее, взаимовыгодное развитие отношений с Украиной", - подчеркнул А. Худиев.