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Азербайджанский политолог наблюдает за президентскими выборами в Венесуэле

Азербайджанский политолог наблюдает за президентскими выборами в Венесуэле Руководитель Кавказско-Ибероамериканского аналитического центра, эксперт по испаноязычным странам Махир Гурбанов в составе международной группы наблюдает за президентскими выборами в Венесуэле.
Внешняя политика
28 июля 2024 г. 22:29
Азербайджанский политолог наблюдает за президентскими выборами в Венесуэле

Руководитель Кавказско-Ибероамериканского аналитического центра, эксперт по испаноязычным странам Махир Гурбанов в составе международной группы наблюдает за президентскими выборами в Венесуэле.

Как сообщает Report, политолог представляет Азербайджан, выступая на различных сессиях и заседаниях.

В своем выступлении М.Гурбанов информирует местную общественность о деятельности Кавказско-Ибероамериканского аналитического центра, налаженном сотрудничестве с аналитическими центрами и СМИ испаноязычных стран.

В интервью государственному телевидению Венесуэлы (Venezolana de Televisión) эксперт рассказал об отношениях между Азербайджаном и Венесуэлой, а также развитии этого взаимодействия.

Махир Гурбанов сообщил Report, что это его третий визит в эту южноамериканскую страну.

"Как вам известно, между Азербайджаном и Венесуэлой налажены очень хорошие отношения. Мы братские страны, братские народы. [Венесуэльский лидер] Николас Мадуро несколько раз посещал Азербайджан и провел ряд встреч с президентом Ильхамом Алиевым. Венесуэла поддерживает нас не только в ООН, но и в рамках Движения неприсоединения", - подчеркнул М.Гурбанов.

Он добавил, что сотрудничество между Баку и Каракасом развиваются "практически с каждым днем ​​и охватывают многие направления".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı politoloq Venesueladakı prezident seçkilərində beynəlxalq müşahidəçi kimi iştirak edir

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