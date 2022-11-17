Азербайджанский лидер: Считаю их разговоры о мире своего рода манипуляцией

"Вы упомянули о своем визите в Армению и о том, что получили послание о мире от тамошнего армянского руководства. Мы слышали эти послания в течение всех лет оккупации. Однако они не были искренними. Мы тоже желали мира, но мы хотели вернуть свои зе

Сегодняшние разговоры руководства Армении о мире считаю своего рода манипуляцией.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 17 ноября, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем, в которую вошли ответственные лица Европейского Союза и ряда стран-членов Восточного партнерства.

"Вы упомянули о своем визите в Армению и о том, что получили послание о мире от армянского руководства. Мы слышали эти послания в течение всех лет оккупации. Однако они не были искренними. Мы тоже желали мира, но мы хотели вернуть свои земли. Они хотели мира без возвращения земель. Разница в этом. Поэтому нам пришлось решать конфликт силой, а затем политическими средствами. Я считаю их сегодняшние разговоры о мире своего рода манипуляцией", - заявил глава государства.