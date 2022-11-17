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Азербайджанский лидер: Считаю их разговоры о мире своего рода манипуляцией

Азербайджанский лидер: Считаю их разговоры о мире своего рода манипуляцией "Вы упомянули о своем визите в Армению и о том, что получили послание о мире от тамошнего армянского руководства. Мы слышали эти послания в течение всех лет оккупации. Однако они не были искренними. Мы тоже желали мира, но мы хотели вернуть свои зе
Внешняя политика
17 ноября 2022 г. 16:36
Азербайджанский лидер: Считаю их разговоры о мире своего рода манипуляцией

Сегодняшние разговоры руководства Армении о мире считаю своего рода манипуляцией.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 17 ноября, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем, в которую вошли ответственные лица Европейского Союза и ряда стран-членов Восточного партнерства.

"Вы упомянули о своем визите в Армению и о том, что получили послание о мире от армянского руководства. Мы слышали эти послания в течение всех лет оккупации. Однако они не были искренними. Мы тоже желали мира, но мы хотели вернуть свои земли. Они хотели мира без возвращения земель. Разница в этом. Поэтому нам пришлось решать конфликт силой, а затем политическими средствами. Я считаю их сегодняшние разговоры о мире своего рода манипуляцией", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani leader: 'I consider their talk about peace today as a kind of manipulation'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Mən bu gün onların sülh haqqında danışmasını bir növ manipulyasiya hesab edirəm"

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