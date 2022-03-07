Ильхам Алиев высоко оценил поддержку Франции в разминировании освобожденных территорий

"Основная задача, стоящая сейчас перед Азербайджаном, - восстановление территорий, полностью разрушенных в результате многолетней оккупации".

"Основная задача, стоящая сейчас перед Азербайджаном, - восстановление территорий, полностью разрушенных в результате многолетней оккупации".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

"Мы высоко ценим поддержку Франции в процессе разминирования наших освобожденных территорий. В то же время мы приветствуем внимание вашей страны к вопросу выяснения судьбы около 4000 наших соотечественников, пропавших без вести во время армяно-азербайджанского конфликта", - подчеркивается в письме.