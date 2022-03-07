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Ильхам Алиев высоко оценил поддержку Франции в разминировании освобожденных территорий

Ильхам Алиев высоко оценил поддержку Франции в разминировании освобожденных территорий "Основная задача, стоящая сейчас перед Азербайджаном, - восстановление территорий, полностью разрушенных в результате многолетней оккупации".
Внешняя политика
7 марта 2022 г. 12:10
Ильхам Алиев высоко оценил поддержку Франции в разминировании освобожденных территорий
Ильхам Алиев

"Основная задача, стоящая сейчас перед Азербайджаном, - восстановление территорий, полностью разрушенных в результате многолетней оккупации".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

"Мы высоко ценим поддержку Франции в процессе разминирования наших освобожденных территорий. В то же время мы приветствуем внимание вашей страны к вопросу выяснения судьбы около 4000 наших соотечественников, пропавших без вести во время армяно-азербайджанского конфликта", - подчеркивается в письме.

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Версия на английском языке President Aliyev praises France's support for Azerbaijan's demining efforts in liberated lands
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Fransanın azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsinə dəstəyini yüksək qiymətləndirib

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