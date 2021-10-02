Азербайджанский лидер прокомментировал встречу Эрдогана и Путина

"Считаю, что сегодня Турция и Россия как два соседа Азербайджана – кстати, один из них сосед Армении – играют важную роль в сфере стабильности, безопасности и будущего развития".

"Считаю, что сегодня Турция и Россия, будучи соседями Азербайджана – кстати, один из них сосед и Армении – играют важную роль в области стабильности, безопасности и будущего развития".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Вы, наверное, знаете, что недавно состоялась встреча президентов двух стран. Наряду с другими вопросами они обсудили ситуацию между Арменией и Азербайджаном. Мы положительно оцениваем роль каждой из двух стран, как стабилизирующую. Думаю, это составляет основу формулы нового регионального сотрудничества", - подчеркнул президент.