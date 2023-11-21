Президент Азербайджана: Франции должно быть стыдно за свою богатую кровавыми преступлениями историю колониализма

"Франция должна извиниться за свою колониальную историю".

Франции должно быть стыдно за свою богатую кровавыми преступлениями историю колониализма.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам конференции на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин", организованной Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

"Параллельно с тенденциями неоколониализма мы также наблюдаем широкий размах во Франции расизма, ксенофобии и исламофобии. Для борьбы с такими тревожными и опасными тенденциями французским властям следует обратить внимание на серьезные проблемы внутри страны. Недавнее изгнание французских войск из Мали, Нигера и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировало, что ее беспощадная политика неоколониализма в Африке обречена на неудачу. Франция, которой должно быть стыдно за свою богатую кровавыми преступлениями историю колониализма, вместо того, чтобы извиниться за совершенные ею зверства, разглагольствует о фиктивных этнических чистках в других странах", - говорится в обращении главы государства.