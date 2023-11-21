Президент Азербайджана: Франции должно быть стыдно за свою богатую кровавыми преступлениями историю колониализма

Франции должно быть стыдно за свою богатую кровавыми преступлениями историю колониализма.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам конференции на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин", организованной Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.
"Параллельно с тенденциями неоколониализма мы также наблюдаем широкий размах во Франции расизма, ксенофобии и исламофобии. Для борьбы с такими тревожными и опасными тенденциями французским властям следует обратить внимание на серьезные проблемы внутри страны. Недавнее изгнание французских войск из Мали, Нигера и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировало, что ее беспощадная политика неоколониализма в Африке обречена на неудачу. Франция, которой должно быть стыдно за свою богатую кровавыми преступлениями историю колониализма, вместо того, чтобы извиниться за совершенные ею зверства, разглагольствует о фиктивных этнических чистках в других странах", - говорится в обращении главы государства.