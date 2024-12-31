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Азербайджанский лидер предостерег руководство Армении

Азербайджанский лидер предостерег руководство Армении Южный Кавказ должен стать регионом мира, спокойствия и сотрудничества. Широкомасштабное и ускоренное вооружение Армении и поставки ей летального оружия могут нарушить этот мир, мир, который возможен.
Внешняя политика
31 декабря 2024 г. 23:52
Азербайджанский лидер предостерег руководство Армении

Южный Кавказ должен стать регионом мира, спокойствия и сотрудничества. Широкомасштабное и ускоренное вооружение Армении и поставки ей летального оружия могут нарушить этот мир, мир, который возможен.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что Азербайджан не будет оставаться просто безучастным наблюдателем в этом вопросе, глава государства отметил, что мы никогда не забудем тридцатилетнюю оккупацию, разрушения, опустошение Карабаха, Восточного Зангезура, Ходжалинский геноцид, превращение по вине Армении одного миллиона наших граждан в беженцев и вынужденных переселенцев.

"Необходимо всегда учитывать захватническую политику и сущность Армении. Поэтому считаю своим долгом в очередной раз предостеречь руководство Армении, чтобы оно избегало этого опасного пути", - сказал президент, добавив, что Армения не способна конкурировать с нами ни в военной, ни в какой-либо другой сфере.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev warns the leadership of Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Ermənistan rəhbərliyinə xəbərdarlıq edib

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