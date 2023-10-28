Азербайджанский лидер поздравил президента Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительное письмо.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительное письмо.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

От себя лично и от имени народа Азербайджана имею честь поздравить Вас и в Вашем лице братский народ Турции по случаю знаменательной даты - 100-й годовщины основания Турецкой Республики и передать наилучшие пожелания.

Век назад великий сын тюркского мира, умелый полководец и гениальный лидер Гази Мустафа Кемаль Ататюрк сумел объединить турецкий народ вокруг единого идеала, успешно завершил борьбу за независимость, основав Турецкую Республику, которая является его величайшим творением. В этот исключительный день мы с глубоким уважением чтим светлую память великого лидера Ататюрка, его соратников и наших героических шехидов.

Турецкая Республика, обретшая независимость ценой жизни и крови своих шехидов, в очень сложной и противоречивой международной ситуации, спустя сто лет является сильным во всех отношениях и могущественным государством, занимающим важную позицию на глобальной политической карте, одной из самых авторитетных стран в мире. Темпы развития за последние двадцать лет братской Турции, являющейся наследием Ататюрка, ее грандиозные достижения во всех сферах - от ведущей в мировом масштабе армии до высоких технологий и инноваций, завоеванное ею доверие на международной арене и ее высокий авторитет являются результатом Вашей непоколебимой воли, неустанной деятельности и решительно претворяемой Вами в жизнь мудрой политики. Однозначная поддержка Вашим народом стратегического курса развития, который Вы настойчиво проводите, его бесконечные вера и доверие к Вам являются важнейшими факторами, которые обеспечат будущие успехи и достижения Турции.

Мы, как братская страна, испытываем огромную гордость и радость, видя современную Турцию, которая день ото дня становится сильнее и занимает достойное место в ряду самых передовых государств. Изречение общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Одна нация, два государства», являясь выражением братства, единства и солидарности наших народов, отражает истинную суть наших двусторонних отношений. С гордостью хочу отметить, что, как доказательство этой философии, Азербайджан и Турция в настоящее время являются самыми близкими друг другу странами и союзниками в мировом масштабе.

Как и на протяжении всей истории, наши народы и сегодня находятся рядом друг с другом, вместе переживают и радость, и горе. Азербайджанский народ никогда не забудет однозначную политическую поддержку и решительную позицию возглавляемого Вами братского Турецкого государства и народа в защиту правого дела и территориальной целостности Азербайджана во время и после Отечественной войны.

Мы полны решимости и дальше укреплять во всех сферах азербайджано-турецкие связи, которые благодаря Шушинской декларации поднялись на уровень союзничества. Наши межгосударственные отношения, построенные на таких незыблемых основах, как общие моральные ценности и религиозно-культурные корни, также являются гарантией стабильности, мира, развития и безопасности в регионе.

Уверен, что мы и впредь продолжим совместно и успешно выполнять нашу почетную миссию на пути сохранения навеки и еще большего укрепления нашего величайшего достояния - азербайджано-турецкого братства и единства, развития нашего всестороннего сотрудничества.

В этот исторический день я разделяю Вашу радость и радость народа Турции, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, а Турецкой Республике – постоянного благополучия, процветания и прогресса".