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Азербайджанский лидер поздравил президента Словакии

Азербайджанский лидер поздравил президента Словакии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словакии Зузане Чапутовой.
Внешняя политика
1 сентября 2023 г. 12:06
Азербайджанский лидер поздравил президента Словакии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словакии Зузане Чапутовой.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Конституции.

Динамика связей между Азербайджаном и Словакией, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, вызывает удовлетворение. Активный диалог наших стран создал условия для развития по восходящей линии сотрудничества в ряде областей, в частности, в энергетической сфере.

Уверен, что мы и дальше будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-словацких дружественных отношений, реализацию большого потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества в торговой, инвестиционной, транспортной и других сферах.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, дружественному народу Словакии желаю постоянного спокойствия и благополучия".

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Версия на английском языке Azerbaijani leader congratulates President of Slovak Republic
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Slovakiyanın Prezidentinə təbrik məktubu göndərib

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