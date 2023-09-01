Азербайджанский лидер поздравил президента Словакии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словакии Зузане Чапутовой.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словакии Зузане Чапутовой.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Конституции.

Динамика связей между Азербайджаном и Словакией, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, вызывает удовлетворение. Активный диалог наших стран создал условия для развития по восходящей линии сотрудничества в ряде областей, в частности, в энергетической сфере.

Уверен, что мы и дальше будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-словацких дружественных отношений, реализацию большого потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества в торговой, инвестиционной, транспортной и других сферах.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, дружественному народу Словакии желаю постоянного спокойствия и благополучия".