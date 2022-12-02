О нас

Азербайджанский лидер поздравил президента ОАЭ

Азербайджанский лидер поздравил президента ОАЭ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.
Внешняя политика
2 декабря 2022 г. 11:20
Азербайджанский лидер поздравил президента ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны - Днем независимости.

Мы придаем особое значение нашим дружеским отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, основанным на взаимном доверии и поддержке. За минувший тридцатилетний период укрепились отношения между нашими странами, связанными религиозными и культурными корнями, динамично и устойчиво развивалось наше сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия, направленные на дальнейшее развитие наших межгосударственных отношений, расширению сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного спокойствия и благополучия".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates UAE President 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentini təbrik edib

Самое важное

Президент: Азербайджан придает особое значение дружеским отношениям с ОАЭ
Президент: Азербайджан придает особое значение дружеским отношениям с ОАЭ
2 декабря 2022 г. 11:23
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Джейхун Байрамов: Направление миссии в Армению без консенсуса является грубым нарушением мандата ОБСЕ
Джейхун Байрамов: Направление миссии в Армению без консенсуса является грубым нарушением мандата ОБСЕ
1 декабря 2022 г. 21:56
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР
1 декабря 2022 г. 16:59
Милли Меджлис принял заявление в связи с резолюцией Национальной ассамблеи Франции
Милли Меджлис принял заявление в связи с резолюцией Национальной ассамблеи Франции
1 декабря 2022 г. 12:34
Минуло два года со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации
Минуло два года со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации
1 декабря 2022 г. 00:00
Президент Азербайджана принял министра по делам правительства ОАЭ
Президент Азербайджана принял министра по делам правительства ОАЭ
29 ноября 2022 г. 13:50
Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана
Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана
29 ноября 2022 г. 11:50
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
28 ноября 2022 г. 17:53
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
28 ноября 2022 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi