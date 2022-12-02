Азербайджанский лидер поздравил президента ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны - Днем независимости.

Мы придаем особое значение нашим дружеским отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, основанным на взаимном доверии и поддержке. За минувший тридцатилетний период укрепились отношения между нашими странами, связанными религиозными и культурными корнями, динамично и устойчиво развивалось наше сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия, направленные на дальнейшее развитие наших межгосударственных отношений, расширению сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного спокойствия и благополучия".