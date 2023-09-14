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Азербайджанский лидер поздравил президента Израиля

Азербайджанский лидер поздравил президента Израиля Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу.
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 15:23
Азербайджанский лидер поздравил президента Израиля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Очень рад от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравить Вас и в Вашем лице дружественный народ Израиля по случаю наступающего еврейского Нового года – Рош ха-Шана и передать самые искренние пожелания.

Желаю, чтобы этот светлый праздник, несущий людям новый дух и дающий новые надежды на будущее, даровал Вам и Вашей семье, Вашему дружественному народу и Вашей стране хорошие дни, благополучие, процветание и достаток.

Уверен, что в соответствии с волей наших народов, всегда дорожащих своими национально-духовными ценностями, мы и дальше будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления и расширения азербайджано-израильской дружбы и сотрудничества".

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Версия на английском языке Azerbaijani President congratulates his Israeli counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri İsrail Prezidentini təbrik edib

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