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Азербайджанский лидер поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

Азербайджанский лидер поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с победой на досрочных президентских выборах.
Внешняя политика
21 ноября 2022 г. 12:05
Азербайджанский лидер поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с победой на досрочных президентских выборах.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан.

Итоги голосования являются наглядным свидетельством большого доверия Вашего народа к Вам, высокой оценки Вашей деятельности на пути всестороннего развития братского Казахстана.

Общие нравственные ценности, культурно-религиозные корни и крепкая дружба, связывающие наши братские народы, являются одними из главных факторов, обусловливающих азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения. Сегодня развитие наших многовекторных отношений и сотрудничества в духе взаимного уважения и доверия, обогащение их новым содержанием вызывают удовлетворение.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия на пути дальнейшего расширения традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Казахстаном, углубления нашего взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в Вашей ответственной деятельности на благо братского народа Казахстана".

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Версия на английском языке Azerbaijani leader congratulates Kassym-Jomart Tokayev on re-election as President of Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Kasım-Jomart Tokayevi yenidən Qazaxıstan Prezidenti seçilməsi münasibətilə təbrik edib

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