Азербайджанский лидер поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с победой на досрочных президентских выборах.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,
Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан.
Итоги голосования являются наглядным свидетельством большого доверия Вашего народа к Вам, высокой оценки Вашей деятельности на пути всестороннего развития братского Казахстана.
Общие нравственные ценности, культурно-религиозные корни и крепкая дружба, связывающие наши братские народы, являются одними из главных факторов, обусловливающих азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения. Сегодня развитие наших многовекторных отношений и сотрудничества в духе взаимного уважения и доверия, обогащение их новым содержанием вызывают удовлетворение.
Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия на пути дальнейшего расширения традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Казахстаном, углубления нашего взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в Вашей ответственной деятельности на благо братского народа Казахстана".