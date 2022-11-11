Президент Азербайджана: От открытия Зангезурского коридора пользу извлекут все страны региона

Все страны региона извлекут пользу от открытия Зангезурского коридора.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.
"Итоги Второй карабахской войны создают новые возможности для региона. Азербайджан активно продвигает создание Зангезурского коридора и осуществляет широкомасштабную деятельность на своей территории в связи с коридором. От открытия Зангезурского коридора пользу извлекут все страны региона", - отметил глава государства.