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Президент Азербайджана: От открытия Зангезурского коридора пользу извлекут все страны региона

Президент Азербайджана: От открытия Зангезурского коридора пользу извлекут все страны региона Все страны региона извлекут пользу от открытия Зангезурского коридора.
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 10:35
Президент Азербайджана: От открытия Зангезурского коридора пользу извлекут все страны региона

Все страны региона извлекут пользу от открытия Зангезурского коридора.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

"Итоги Второй карабахской войны создают новые возможности для региона. Азербайджан активно продвигает создание Зангезурского коридора и осуществляет широкомасштабную деятельность на своей территории в связи с коридором. От открытия Зангезурского коридора пользу извлекут все страны региона", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке All regional countries to benefit from opening of Zangazur corridor, President Aliyev says
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Zəngəzur dəhlizinin açılmasından bütün region ölkələri faydalanacaq"

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