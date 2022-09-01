О нас

Азербайджанский лидер направил поздравительное письмо президенту Узбекистана

Азербайджанский лидер направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня Независимости этой страны
Внешняя политика
1 сентября 2022 г. 11:01
Азербайджанский лидер направил поздравительное письмо президенту Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня Независимости этой страны.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и в Вашем лице Ваш братский народ с национальным праздником Вашей страны - Днем независимости, передаю наилучшие пожелания.

За последний период под Вашим руководством братский Узбекистан прошел большой путь развития. Укрепление государственности, социально-экономическое развитие страны, эффективная деятельность в рамках международных и региональных организаций и повышение изо дня в день авторитета в мире стали возможны благодаря Вашему лидерству, мудрой и дальновидной политике.

Азербайджано-узбекские межгосударственные связи исходят из братства, исторической дружбы и привязанности к общим культурным корням наших народов. Нынешнее успешное развитие и расширение нашего многостороннего сотрудничества, основанного на этих добрых традициях и прочном фундаменте, нашего стратегического партнерства, опирающегося на взаимное доверие и уверенность, вызывают удовлетворение. Я хотел бы также особо отметить наше успешное сотрудничество и взаимную поддержку в рамках международных институтов.

Уверен, что традиционные дружественные связи и представляющее взаимный интерес сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном будут и впредь развиваться по восходящей и углубляться нашими совместными усилиями в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Узбекистана – постоянного мира и процветания".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani leader sends congratulatory letter to President of Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Özbəkistan Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Другие новости из категории

Тейс: Встреча в Брюсселе - важная глава в мирном диалоге между Азербайджаном и Арменией
Тейс: Встреча в Брюсселе - важная глава в мирном диалоге между Азербайджаном и Арменией
1 сентября 2022 г. 11:09
Ильхам Алиев: Уверен, что традиционные дружеские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном будут углубляться
Ильхам Алиев: Уверен, что традиционные дружеские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном будут углубляться
1 сентября 2022 г. 11:07
Президент Ильхам Алиев поздравил словацкого коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил словацкого коллегу
1 сентября 2022 г. 11:00
Азербайджан и ОАЭ празднуют 30-летие установления дипотношений
Азербайджан и ОАЭ празднуют 30-летие установления дипотношений
1 сентября 2022 г. 10:52
В Кыргызстане состоится заседание глав МВД стран СНГ
В Кыргызстане состоится заседание глав МВД стран СНГ
1 сентября 2022 г. 09:57
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
31 августа 2022 г. 22:19
Шарль Мишель: Важно готовить население к долгосрочному и устойчивому миру
Шарль Мишель: Важно готовить население к долгосрочному и устойчивому миру
31 августа 2022 г. 20:43
Президент Совета ЕС: Мы договорились вновь встретиться в таком формате до конца ноября
Президент Совета ЕС: Мы договорились вновь встретиться в таком формате до конца ноября
31 августа 2022 г. 20:37
Хикмет Гаджиев: Высоко оцениваем содействие Шарля Мишеля двусторонним переговорам
Хикмет Гаджиев: Высоко оцениваем содействие Шарля Мишеля двусторонним переговорам
31 августа 2022 г. 20:33
Мишель: Мы договорились активизировать предметную работу по мирному договору между Азербайджаном и Арменией
Мишель: Мы договорились активизировать предметную работу по мирному договору между Азербайджаном и Арменией
31 августа 2022 г. 20:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi