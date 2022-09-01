Азербайджанский лидер направил поздравительное письмо президенту Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня Независимости этой страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня Независимости этой страны.



Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и в Вашем лице Ваш братский народ с национальным праздником Вашей страны - Днем независимости, передаю наилучшие пожелания.

За последний период под Вашим руководством братский Узбекистан прошел большой путь развития. Укрепление государственности, социально-экономическое развитие страны, эффективная деятельность в рамках международных и региональных организаций и повышение изо дня в день авторитета в мире стали возможны благодаря Вашему лидерству, мудрой и дальновидной политике.

Азербайджано-узбекские межгосударственные связи исходят из братства, исторической дружбы и привязанности к общим культурным корням наших народов. Нынешнее успешное развитие и расширение нашего многостороннего сотрудничества, основанного на этих добрых традициях и прочном фундаменте, нашего стратегического партнерства, опирающегося на взаимное доверие и уверенность, вызывают удовлетворение. Я хотел бы также особо отметить наше успешное сотрудничество и взаимную поддержку в рамках международных институтов.

Уверен, что традиционные дружественные связи и представляющее взаимный интерес сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном будут и впредь развиваться по восходящей и углубляться нашими совместными усилиями в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Узбекистана – постоянного мира и процветания".