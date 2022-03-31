Ильхам Алиев: Надеюсь, что встреча с премьер-министром Армении будет продуктивной

«Европейский Союз уже объявил, что при организации президента Шарля Мишеля состоится новая встреча между мной и премьер-министром Армении. Надеюсь, что эта встреча будет продуктивной. Потому что уже состоялось несколько встреч, и мы должны продвигаться к

«Европейский Союз уже объявил, что при организации президента Шарля Мишеля состоится новая встреча между мной и премьер-министром Армении. Надеюсь, что эта встреча будет продуктивной. Потому что уже состоялось несколько встреч, и мы должны продвигаться к миру между Азербайджаном и Арменией, должны как можно скорее подписать мирное соглашение».

Как сообщает Report, об этом 31 марта сказал президент Ильхам Алиев во время встречи с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.