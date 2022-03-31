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Ильхам Алиев: Надеюсь, что встреча с премьер-министром Армении будет продуктивной

Ильхам Алиев: Надеюсь, что встреча с премьер-министром Армении будет продуктивной «Европейский Союз уже объявил, что при организации президента Шарля Мишеля состоится новая встреча между мной и премьер-министром Армении. Надеюсь, что эта встреча будет продуктивной. Потому что уже состоялось несколько встреч, и мы должны продвигаться к
Внешняя политика
31 марта 2022 г. 14:26
Ильхам Алиев: Надеюсь, что встреча с премьер-министром Армении будет продуктивной

«Европейский Союз уже объявил, что при организации президента Шарля Мишеля состоится новая встреча между мной и премьер-министром Армении. Надеюсь, что эта встреча будет продуктивной. Потому что уже состоялось несколько встреч, и мы должны продвигаться к миру между Азербайджаном и Арменией, должны как можно скорее подписать мирное соглашение».

Как сообщает Report, об этом 31 марта сказал президент Ильхам Алиев во время встречи с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev believes that meeting with Armenian PM will be fruitful
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Ümid edirəm ki, Ermənistanın Baş naziri ilə görüş məhsuldar olacaq"

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