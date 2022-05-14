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Азербайджанский лидер: Мы друзья, братья и уже официально союзники

Азербайджанский лидер: Мы друзья, братья и уже официально союзники "В мировом масштабе мы самые близкие друг к другу страны. Наши страны прошли через очень большие испытания".
Внешняя политика
14 мая 2022 г. 17:03
Азербайджанский лидер: Мы друзья, братья и уже официально союзники

"В мировом масштабе мы самые близкие друг к другу страны. Наши страны прошли через очень большие испытания".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин в турецком городе Ризе.

"Подписание в прошлом году в нашем древнем и историческом городе Шуша совместной декларации между Турцией и Азербайджаном возвысило наши связи на союзнический уровень. Мы друзья, братья и уже официально союзники. Эта политика – наследие наших отцов. Это завет наших отцов, и мы преданы этому завету", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: We are friends, brothers and officially allies 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Biz həm dostuq, həm qardaşıq, həm də artıq rəsmən müttəfiqik"

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