Азербайджанский лидер: Мы друзья, братья и уже официально союзники

"В мировом масштабе мы самые близкие друг к другу страны. Наши страны прошли через очень большие испытания".

"В мировом масштабе мы самые близкие друг к другу страны. Наши страны прошли через очень большие испытания".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин в турецком городе Ризе.

"Подписание в прошлом году в нашем древнем и историческом городе Шуша совместной декларации между Турцией и Азербайджаном возвысило наши связи на союзнический уровень. Мы друзья, братья и уже официально союзники. Эта политика – наследие наших отцов. Это завет наших отцов, и мы преданы этому завету", - подчеркнул президент.