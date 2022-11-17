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Азербайджанский лидер: Их слова противоречат действиям или планам

Азербайджанский лидер: Их слова противоречат действиям или планам "Мы должны измерять их поступки не словами, а действиями. Потому что их слова противоречат их действиям или планам".
Внешняя политика
17 ноября 2022 г. 16:19
Азербайджанский лидер: Их слова противоречат действиям или планам

"Мы должны измерять их поступки не словами, а действиями. Потому что их слова противоречат их действиям или планам".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 17 ноября, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем, в которую вошли ответственные лица Европейского Союза и ряда стран-членов Восточного партнерства.

Глава государства подчеркнул, что если Армения хочет мира, то она должна перестать использовать очень опасную риторику.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: What Armenians say contradicts their actions or plans 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Onların dedikləri sözlər etdikləri əməllər və ya planları ilə ziddiyyət təşkil edir"

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