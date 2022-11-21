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Азербайджанский лидер: Франция покровительствует Армении, они называют друг друга сестрами

Азербайджанский лидер: Франция покровительствует Армении, они называют друг друга сестрами Франция сейчас покровительствует Армении, они называют друг друга сестрами. Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана, председатель партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Ильхам Алиев заявил 21 ноября на мероприятии, посвященном 30-летию создания ПЕА
Внешняя политика
21 ноября 2022 г. 16:09
Азербайджанский лидер: Франция покровительствует Армении, они называют друг друга сестрами

Франция сейчас покровительствует Армении, они называют друг друга сестрами.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана, председатель партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Ильхам Алиев заявил 21 ноября на мероприятии, посвященном 30-летию создания ПЕА.

"Недавно против Азербайджана была спланирована грязная провокация в рамках организации Франкофония, членом которой мы не являемся, а Армения по какой-то причине является. Автором этой провокации была Франция, которая сейчас покровительствует Армении", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani leader: 'France is protecting Armenia now, they call each other sisters'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: “Fransa Ermənistana himayədarlıq edir, onlar bir-birinə bacı deyirlər”

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