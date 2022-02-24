Президент Азербайджана: Если России нет в ОДКБ, значит об ОДКБ никто и не вспомнит

"Думаю, что ни для кого не секрет, что в ОДКБ ведущая роль принадлежит России. Это было продемонстрировано не так давно на пространстве СНГ, и даже до событий в Казахстане всем было ясно. Имея союзнические отношения с Российской Федерацией, а также 2 пунк

"Думаю, что ни для кого не секрет, что в ОДКБ ведущая роль принадлежит России. Это было продемонстрировано не так давно на пространстве СНГ, и даже до событий в Казахстане всем было ясно. Имея союзнические отношения с Российской Федерацией, а также 2 пункта из 43 прямо говорят о вопросах, связанных с оказанием при необходимости военной помощи, - это пункт 6-й и пункт 16-й - я думаю, что этого вполне достаточно. Потому что понятно, что ОДКБ является ОДКБ до тех пор пока там Россия. Если России не в ОДКБ, значит об ОДКБ никто и не вспомнит".

Как сообщает Report, об этом 23 февраля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями ведущих российских СМИ в информационном агентстве ТАСС.

"Вот мы исходим из этого. Поэтому шаг в деле поднятия уровня военно-политического сотрудничества между Россией и Азербайджаном сделан. С другими членами ОДКБ, за исключением Армении, у нас также очень доверительные, близкие, дружеские отношения. Думаю, что после окончания Второй Карабахской войны отношения с Арменией тоже нормализуются. Во всяком случае, мы официально заявили о желании заключить мирный договор с Арменией. Наверное, на каком-то этапе это произойдет. Но в нынешних геополитических реалиях мы должны быть реалистами, не должны желать того, что достигнуть невозможно. Мы должны двигаться в направлении установления прочного мира на Кавказе. Поэтому думаю, что вчерашний документ отвечает в определенной степени на ваш вопрос. То же самое, предвидя следующие темы, касается и вопроса, связанного с ЕвразЭС. Это тоже давно дискутируется и в экспертном сообществе, и в политической плоскости. Но здесь опять же мы исходим из того, насколько это будет отвечать нашим экономическим интересам, поскольку наша стратегия и тактические шаги были всегда основаны на собственных ресурсах, на том, чем мы располагаем. И нам удалось создать самодостаточную экономику и не зависеть ни от международных финансовых институтов, ни каких-то других финансовых вливаний. Поэтому все будем анализировать с прагматической точки зрения. Вчера на встрече с главой правительства Российской Федерации эта тема был обсуждена. И наша позиция была открыто доведена до российской стороны - что мы должны поставить перед собой как бы два листа бумаги - где плюсы, а где могут быть какие-то ограничения, либо где наш экономический суверенитет может быть в какой-то степени скорректирован. И проанализировав за и против, естественно, решение будет принято то, которое нам выгодно. Наряду с этим, должен сказать, что у Азербайджана со всеми странами СНГ, естественно, за исключением Армении, подписаны договоры о свободной торговле, в том числе с Россией. Шаг в направлении послабления экономических и таможенных барьеров сделан, а дальше, как говорится, поживем - увидим. Нельзя ничего загадывать, и мы никогда не объявляли какие-то цели, которые невозможно достичь в короткое время. Но, естественно, это на повестке дня в рамках обсуждений внутри нашей команды", - отметил президент.