Азербайджанский Лачин станет культурной столицей СНГ в 2025 году

Город Лачин в Азербайджане получит статус культурной столицы СНГ в 2025 году.

Город Лачин в Азербайджане получит статус культурной столицы СНГ в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В рамках гуманитарного блока вопросов лидеры (СНГ на саммите в Москве - ред.) рассмотрят проекты решения о придании статуса культурной столицы содружества городу Лачин (Азербайджан), в 2026 году - городу Мегри (Армения) и 2027 году - городу Молодечно (Белоруссия)", - отметил он.

Отметим, что в 2024 году статусом культурной столицы СНГ наделен Самарканд в Узбекистане.