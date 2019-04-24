Азербайджанский и болгарский города стали побратимами - ФОТО

Исполнительная власть города Нахчыван (Азербайджан) и муниципалитет города Велико-Тырново - культурно-исторической столицы Болгарии - подписали соглашение о сотрудничестве и налаживании побратимских отношений.

Как передаёт Report, в соответствии с соглашением, города Нахчыван и Велико-Тырново объявлены побратимами.

Посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова приняла участие в фотовыставке "Жемчужины Азербайджана" в городе Велико-Тырново в честь 95-летия основания Нахчыванской Автономной Республики. На выставке, организованной совместно посольством Азербайджана в Болгарии и городским муниципалитетом, были представлены фотографии, отражающие историю, культуру и туристический потенциал Баку и Нахчывана.