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    Азербайджанский город претендует на премию туристического города ОИС в 2019-2020 гг.

    © OIC

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Четыре города претендуют на премию туристического города Организации Исламского сотрудничества (ОИС) в 2019-2020 гг. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОИС, подобное решение было принято сегодня на 10-ой конференции министров туризма стран-членов ОИС, которая проходит в столице Бангладеш Дакке. 

    Cреди городов-претендентов - столица Бангладеша город Дакка, азербайджанский город Габала, бенинский Параку и Агадес в Нигере. 

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