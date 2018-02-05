Азербайджанский город претендует на премию туристического города ОИС в 2019-2020 гг.

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Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Четыре города претендуют на премию туристического города Организации Исламского сотрудничества (ОИС) в 2019-2020 гг. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОИС, подобное решение было принято сегодня на 10-ой конференции министров туризма стран-членов ОИС, которая проходит в столице Бангладеш Дакке.

Cреди городов-претендентов - столица Бангладеша город Дакка, азербайджанский город Габала, бенинский Параку и Агадес в Нигере.