О нас

Азербайджанский флаг был поднят на известной улице в Нью-Йорке

Азербайджанский флаг был поднят на известной улице в Нью-Йорке 18 октября по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана флаг нашей страны был поднят на огромном флагштоке в парке Боулинг-Грин, расположенном на Уолл-стрит, одной из самых посещаемых туристами улиц, которая считается символом и финансовым цент
Внешняя политика
19 октября 2022 г. 01:45
Азербайджанский флаг был поднят на известной улице в Нью-Йорке

18 октября по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана флаг нашей страны был поднят на огромном флагштоке в парке Боулинг-Грин, расположенном на Уолл-стрит, одной из самых посещаемых туристами улиц, которая считается символом и финансовым центром Нью-Йорка (США).

Как передает местное бюро Report, наши соотечественники, проживающие в Нью-Йорке, приняли участие в церемонии, организованной Ассоциацией Азербайджан-Нью-Йорк.

Председатель Ассоциации Азербайджан-Нью-Йорк Эрджан Йерделенли поднял наш трехцветный флаг в небо Нью-Йорка под звуки государственного гимна нашей страны. Флаги Азербайджана и США вместе развевались.

Отметим, что флаг Азербайджана будет развеваться здесь в течение 10 дней.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan bayrağı Nyu-Yorkun məşhur küçəsində ucaldılıb

Экслюзивные новости

Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
15 октября 2022 г. 15:41
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
15 октября 2022 г. 15:12
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi