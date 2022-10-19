Азербайджанский флаг был поднят на известной улице в Нью-Йорке

18 октября по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана флаг нашей страны был поднят на огромном флагштоке в парке Боулинг-Грин, расположенном на Уолл-стрит, одной из самых посещаемых туристами улиц, которая считается символом и финансовым цент

18 октября по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана флаг нашей страны был поднят на огромном флагштоке в парке Боулинг-Грин, расположенном на Уолл-стрит, одной из самых посещаемых туристами улиц, которая считается символом и финансовым центром Нью-Йорка (США).

Как передает местное бюро Report, наши соотечественники, проживающие в Нью-Йорке, приняли участие в церемонии, организованной Ассоциацией Азербайджан-Нью-Йорк.

Председатель Ассоциации Азербайджан-Нью-Йорк Эрджан Йерделенли поднял наш трехцветный флаг в небо Нью-Йорка под звуки государственного гимна нашей страны. Флаги Азербайджана и США вместе развевались.

Отметим, что флаг Азербайджана будет развеваться здесь в течение 10 дней.