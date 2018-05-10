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    Азербайджанский дипломат встретился с новым главой МИД Коста-Рики

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    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Временный поверенный в делах Азербайджана в Мексике и в Коста-Рике по совместительству Мамед Талыбов провел встречу с новоназначенным министром иностранных дел этой страны Эпси Кемпбэлл Барр.

    Как сообщает Report со ссылкой на Twitter азербайджанского дипломата, М.Талыбов выразил надежду, что позитивная динамика в отношениях двух стран продолжится в период деятельности Э.К.Барр.

    Отметим, что Э.К. Барр также является первым вице-президентом Коста-Рики.

    Напомним, 8 мая в Коста-Рике состоялась инаугурация нового президента Карлоса Альварадо Кесады. На церемонии инаугурации от Азербайджана участвовал М.Талыбов.

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