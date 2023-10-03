Азербайджанский дипломат в эфире France 24 призвал Армению сесть за стол переговоров

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов в ходе дебатов в испаноязычном эфире телеканала France 24 призвал армянскую сторону приложить искренние усилия для установления прочного мира между двумя странами, положить конец лицемерию и клеветнической кампан

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов в ходе дебатов в испаноязычном эфире телеканала France 24 призвал армянскую сторону приложить искренние усилия для установления прочного мира между двумя странами, положить конец лицемерию и клеветнической кампании.

Как сообщает Report , исполнительный директор Армянского национального совета Южной Америки Арам Муратян, который во время дебатов озвучил бессмысленные обвинения в якобы "проведении этнической чистки в Карабахе", "блокаде Лачынской дороги", оказался в безвыходном положении после представленных азербайджанским дипломатом исторических фактов, аргументированных доводов и доказательств.

Тщетными оказались и усилия ведущей, которая своими провокационными вопросами попыталась помочь армянскому собеседнику выйти из ситуации.

Посол М.Талыбов отметил, что Армения долгие годы проводила политику оккупации, этнической чистки против Азербайджана, тяжелые последствия армянского минного террора продолжаются по сей день. Дипломат подчеркнул, что, несмотря на все трудности, правительство Азербайджана проводит на освобожденных от оккупации территориях масштабные восстановительно-строительные работы и намерено превратить эти территории в один из красивейших уголков мира.

Говоря о причинах, обусловивших проведение антитеррористических мероприятий локального характера, дипломат отметил, что все поставленные задачи были выполнены всего за один день, и рассказал о шагах, предпринятых в направлении реинтеграции армянского населения Карабаха в рамках Конституции нашей страны. Было отмечено, что Азербайджан полностью гарантирует права и свободы всех своих граждан, независимо от их национальности, а также констатирована важность того, чтобы правительство Армении, заявившее о признании территориальной целостности Азербайджана, отказалось от территориальных претензий к нашей стране, положило конец лжи и лицемерию.

Особо было подчеркнуто, что армянская сторона не должна упускать эту историческую возможность, приложить искренние усилия для жизни в условиях добрососедства в соответствии с мирной повесткой дня и призывами Азербайджана, а также обеспечения мира и спокойствия в регионе. Было отмечено, что разблокировка всех экономических и транспортных связей в регионе, в том числе открытие Зангезурского коридора, может внести значительный вклад в этот процесс.

Также было подчеркнуто, что гнусная пропагандистская кампания и подрывная деятельность радикальной армянской диаспоры, нацеленной на Азербайджан, неприемлемы и только подрывают мирный процесс, нормализацию между двумя странами.

Азербайджанский дипломат завершил свое выступление словами "Карабах – это Азербайджан!".