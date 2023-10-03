О нас

Азербайджанский дипломат в эфире France 24 призвал Армению сесть за стол переговоров

Азербайджанский дипломат в эфире France 24 призвал Армению сесть за стол переговоров Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов в ходе дебатов в испаноязычном эфире телеканала France 24 призвал армянскую сторону приложить искренние усилия для установления прочного мира между двумя странами, положить конец лицемерию и клеветнической кампан
Внешняя политика
3 октября 2023 г. 00:39
Азербайджанский дипломат в эфире France 24 призвал Армению сесть за стол переговоров

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов в ходе дебатов в испаноязычном эфире телеканала France 24 призвал армянскую сторону приложить искренние усилия для установления прочного мира между двумя странами, положить конец лицемерию и клеветнической кампании.

Как сообщает Report, исполнительный директор Армянского национального совета Южной Америки Арам Муратян, который во время дебатов озвучил бессмысленные обвинения в якобы "проведении этнической чистки в Карабахе", "блокаде Лачынской дороги", оказался в безвыходном положении после представленных азербайджанским дипломатом исторических фактов, аргументированных доводов и доказательств.

Тщетными оказались и усилия ведущей, которая своими провокационными вопросами попыталась помочь армянскому собеседнику выйти из ситуации.

Посол М.Талыбов отметил, что Армения долгие годы проводила политику оккупации, этнической чистки против Азербайджана, тяжелые последствия армянского минного террора продолжаются по сей день. Дипломат подчеркнул, что, несмотря на все трудности, правительство Азербайджана проводит на освобожденных от оккупации территориях масштабные восстановительно-строительные работы и намерено превратить эти территории в один из красивейших уголков мира.

Говоря о причинах, обусловивших проведение антитеррористических мероприятий локального характера, дипломат отметил, что все поставленные задачи были выполнены всего за один день, и рассказал о шагах, предпринятых в направлении реинтеграции армянского населения Карабаха в рамках Конституции нашей страны. Было отмечено, что Азербайджан полностью гарантирует права и свободы всех своих граждан, независимо от их национальности, а также констатирована важность того, чтобы правительство Армении, заявившее о признании территориальной целостности Азербайджана, отказалось от территориальных претензий к нашей стране, положило конец лжи и лицемерию.

Особо было подчеркнуто, что армянская сторона не должна упускать эту историческую возможность, приложить искренние усилия для жизни в условиях добрососедства в соответствии с мирной повесткой дня и призывами Азербайджана, а также обеспечения мира и спокойствия в регионе. Было отмечено, что разблокировка всех экономических и транспортных связей в регионе, в том числе открытие Зангезурского коридора, может внести значительный вклад в этот процесс.

Также было подчеркнуто, что гнусная пропагандистская кампания и подрывная деятельность радикальной армянской диаспоры, нацеленной на Азербайджан, неприемлемы и только подрывают мирный процесс, нормализацию между двумя странами.

Азербайджанский дипломат завершил свое выступление словами "Карабах – это Азербайджан!".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı diplomat “France 24” telekanalının efirində Ermənistanı sülh masasına oturmağa çağırıb

Экслюзивные новости

Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi