Азербайджанский дипломат разоблачил армянскую ложь на заседании Генассамблее ООН

Армения отказывается предоставлять информацию касательно сотен тысяч мин, которые она установила на территории Азербайджана. В постконфликтный период, то есть с ноября 2020 года, в результате взрывов мин погибли 57 граждан Азербайджана, 247 получили ранен

Армения отказывается предоставлять информацию касательно сотен тысяч мин, которые она установила на территории Азербайджана. В постконфликтный период, то есть с ноября 2020 года, в результате взрывов мин погибли 57 граждан Азербайджана, 247 получили ранения. Армения должна поделиться точной и всесторонней информацией о минных полях, положить конец минному террору.

Как передает американское бюро Report , об этом заявил заместитель постпреда Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев в ходе выступления на пленарном заседании Генассамблеи всемирной организации.

Дипломат отметил, что Армения, будучи страной, которая на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией суверенные территории Азербайджана, грубо нарушила Устав ООН, международное право и соответствующие резолюции Совета Безопасности, совершила тяжкие преступления.

"Тысячи азербайджанцев были жестоко убиты армянской стороной, более 700 тысяч человек подверглись этнической чистке, свыше 200 тысяч были изгнаны со своей исторической родины и до сих пор не могут вернуться. Судьба около 4 тысяч граждан Азербайджана, в том числе 719 гражданских лиц, пропавших без вести в ходе конфликта, остается неизвестной. Хотя на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено несколько массовых захоронений, подтверждающих факты преднамеренных убийств азербайджанских мирных жителей, Армения скрывает информацию о местонахождении пропавших без вести. В то же время сотни азербайджанских городов, поселков и сел были разрушены Арменией в ходе конфликта, а культурное наследие Азербайджана разграблено", - сказал Т.Мусаев.

Он отметил, что после завершения Отечественной войны Армения по-прежнему отказывается полностью вывести свои вооруженные силы с азербайджанской территории, регулярно нарушает режим прекращения огня, продолжает свои территориальные претензии и пропаганду ненависти.

Дипломат на основании фактов и доказательств опроверг провокационное и предвзятое заявление армянского делегата.

"Так называемый "Нагорный Карабах", на который так настойчиво ссылается Армения, больше не существует как административно-территориальная единица. Эта территория является неотъемлемой частью Азербайджана и армянская сторона никогда не должна забывать об этом.

Вызывает иронию тот факт, что моноэтническая Армения, где международные террористы, военные преступники и расистские идеологи объявлены национальными героями, говорит о правах и свободах человека в других странах. Заявления Армении о так называемой "блокаде" дороги Лачын-Ханкенди являются ложными и провокационными. Азербайджан никогда не препятствовал свободному передвижению жителей по дороге и использованию ее в гуманитарных целях. Это подтверждается многочисленными задокументированными свидетельствами, разоблачающими выдумки Армении. У этой страны нет ни юридических, ни политических, ни моральных оснований делать какие-либо заявления или комментарии по вопросам, связанным с суверенной территорией Азербайджана или исключительными правами, полномочиями и обязательствами нашей страны. Вместо этого Армения должна обратить пристальное внимание своим международным обязательствам, строго следовать Уставу ООН и международному праву", - подытожил Тофиг Мусаев.