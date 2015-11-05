​Азербайджанский дипломат назначен постоянным наблюдателем ОИС при Евросоюзе

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана выдвинуло кандидатуру посла по особым поручениям Акшина Мехтиева на вакантный пост Постоянного наблюдателя Организации Исламского сотрудничества при Европейском союзе. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В ноте секретариата ОИС от 4 ноября 2015 года, поступившей в МИД Азербайджана, говорится об утверждении кандидатуры Акшина Мехтиева генеральным секретарем ОИС на пост Постоянного наблюдателя Организации Исламского сотрудничества при ЕС. Отмечается, что А. Мехтиев вступит в должность с 1 декабря 2015 года.

Посол Акшин Мехтиев в 2001-2006 гг. занимал пост Постоянного представителя Азербайджана в Совете Европы, в 2006-2014 гг. являлся Постоянным представителем Азербайджана при ООН.