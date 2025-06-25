Кандидат от Азербайджана избран в Комитет ООН по правам мигрантов

В штаб-квартире ООН состоялось 12-е заседание Государств-участников Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

В штаб-квартире ООН состоялось 12-е заседание Государств-участников Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

Как сообщает американское бюро Report, постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев был избран председателем заседания Государств-участников Конвенции.

В рамках заседания состоялись выборы новых членов Комитета ООН по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей на период 2026–2029 годов. Голосование проходило за 7 вакантных мест, которые освободятся в Комитете с 31 декабря 2025 года. Помимо Азербайджана, в выборах приняли участие кандидаты от Албании, Боснии и Герцеговины, Эквадора, Бенина, Нигера, Мадагаскара и Сенегала.

По итогам голосования кандидат от Азербайджана Азад Тагизаде набрал 55 голосов из 57 и был переизбран в состав Комитета с самым высоким результатом на срок 2026–2029 годов.

Отметим, что Комитет состоит из 14 независимых экспертов, осуществляет контроль за выполнением положений Конвенции, а его члены избираются Государствами-участниками.