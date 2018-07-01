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    Азербайджанский депутат: "У России есть множество рычагов давления на Армению"

    Джоджуг Марджанлы. 1 июля. REPORT.AZ/ "Мы хотим, чтобы Россия заняла четкую и справедливую позиция в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта".

    Как передает Report, об этом на проходящей в освобожденном от армянской оккупации во время апрельских событий 2016 года селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района конференции "Азербайджан – единственный союзник России на Кавказе" заявил депутат парламента Азербайджана Эльман Мамедов.

    "На территории Армении находится очень современная и оснащенная российская военная база. Россия защищает воздушное пространство Армении. Это говорит о том, что у России есть множество рычагов давления на Армению, и мы надеемся, что Россия займет справедливую позицию в этом вопросе",- подчеркнул он.

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