Азербайджанский депутат обвинила Совет Европы в неоказании давления на Армению

Член азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Ганира Пашаева обвинила Совет Европы в неоказании давления на Армению.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, во время обсуждений в ПАСЕ 12 апреля азербайджанский депутат подчеркнула важность исполнения в странах-членах решений Европейского суда по правам человека.

"Бывшее руководство Армении отказалось исполнять решение Европейского суда под названием "Чырагов и другие против Армении". К сожалению, структуры Совета Европы не предприняли серьезных шагов для исполнения этого решения, принятого на основе обращения вынужденных переселенцев, которые не могут вернуться домой. Азербайджанские вынужденные переселенцы призывают ПАСЕ быть более чутким в данном вопросе. Кроме того, ПАСЕ некоторое время назад приняло резолюцию под номером 2085 в связи с водохранилищем Сарсанг. Однако Армения по сей день не предпринимает шагов по исполнению документа. Мы призываем ПАСЕ обратить внимание и на этот вопрос и прибегнуть к более жестким механизмам с целью оказания давления на Армению для исполнения резолюции", - сказала она.

Г.Пашаева отметила, что ПАСЕ не должна оставаться равнодушной к разрушению на оккупированных территориях Азербайджана историко-культурных памятников, религиозных памятников и кладбищ, подать свой голос протеста и оказать давление на Армению для прекращения этой ужасной ситуации.