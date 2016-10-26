 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанский депутат будет наблюдать за президентскими выборами в Молдове

    Сабир Гаджиев будет находиться в Кишиневе 26-31 октября

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса Сабир Гаджиев 26-31 октября посетит столицу Молдовы город Кишинев.

    Как сообщили Report из пресс-службы Милли Меджлиса, он будет следить за предстоящими в Молдове 30 октября президентскими выборами в качестве наблюдателя по линии ПА СНГ и Исполнительного комитета СНГ.

    Азербайджанский парламентарий поинтересуется уровнем подготовки к выборам, будет следить за ходом выборов в различных избирательных участках столицы, активностью граждан, соблюдением демократических требований и прозрачности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi