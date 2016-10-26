Азербайджанский депутат будет наблюдать за президентскими выборами в Молдове

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса Сабир Гаджиев 26-31 октября посетит столицу Молдовы город Кишинев.

Как сообщили Report из пресс-службы Милли Меджлиса, он будет следить за предстоящими в Молдове 30 октября президентскими выборами в качестве наблюдателя по линии ПА СНГ и Исполнительного комитета СНГ.

Азербайджанский парламентарий поинтересуется уровнем подготовки к выборам, будет следить за ходом выборов в различных избирательных участках столицы, активностью граждан, соблюдением демократических требований и прозрачности.