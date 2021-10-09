Азербайджанских детей из детского дома в Турции доставили на родину

9 октября 2021 года осуществлена репатриация на родину четырех детей-граждан Азербайджанской Республики, содержавшихся в детском доме Искандерун в провинции Хатай Турецкой Республики.

9 октября 2021 года осуществлена репатриация на родину четырех детей-граждан Азербайджанской Республики, содержавшихся в детском доме Искандерун в провинции Хатай Турецкой Республики.

Как передает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, в результате поэтапных мер, принятых Правительством Азербайджанской Республики, дети были доставлены на родину.

Так, в первую очередь были установлены местонахождение, личности подлежащих репатриации на родину детей и принадлежность их к гражданству Азербайджанской Республики.

9 октября текущего года в сопровождении делегации Азербайджанской Республики была обеспечена репатриация указанных граждан рейсом Анкара-Баку в Азербайджанскую Республику.

Правительством Азербайджанской Республики предусмотрены все необходимые меры для их реинтеграции и реабилитации.