​Азербайджанские журналисты провели встречу в Министерстве спорта и туризма Польши

Варшава. 23 мая. REPORT.AZ/ Находящаяся с визитом в Польше группа азербайджанских журналистов провела встречу в Министерстве спорта и туризма Польши.

Как сообщает командированный в Польшу корреспондент Report, на встрече, заместитель госсекретаря спорта и туризма Польши Дорота Идзи от имени министра Анжей Биерната поприветствовала гостей.

Говоря о предстоящих в Баку 12-28 июня Европейских Играх, Д.Идзи отметила важность их проведения для Европы.

Д.Идзи также сообщила о том, что на Играх примут участие до 220 польских спортсменов, среди которых именитые спортсмены. Кроме того, она добавила, что Баку посетит замминистра спорта и туризма Польши Магдалена Круч, которая примет участие на Дне Польши в рамках Европейских Игр.

В свою очередь сотрудник департамента международного сотрудничества данного министерства Оршуна Янковска отметила, что созданная в Баку инфраструктура для Европейских Игр отвечает всех потребностям спортсменов.

На встрече также приняли участие директор по вопросам спортивной инфраструктуры Александра Кучиньска, директор департамента экстремальных видов спорта Адам Сорок, глава отдела по продвижению и международным связям Министерства спорта и туризма Польши Рафал Вильчковский, пресс-секретарь министерства Анна Мытко.

Кроме того, азербайджанские журналисты также провели встречу в Министерстве иностранных дел Польши, где обсудили подготовку к Европейским Играм, а также уровень двусторонних отношений.