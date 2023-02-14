Азербайджанские врачи-добровольцы оказывают помощь пострадавшим в Кахраманмараше

Врачи Ассоциации врачей-добровольцев Азербайджана, находящиеся в Турции в связи с произошедшим в братской стране землетрясением, оказывают помощь людям, пострадавшим в результате стихийного бедствия.

Врачи Ассоциации врачей-добровольцев Азербайджана, находящиеся в Турции в связи с произошедшим в братской стране землетрясением, оказывают помощь людям, пострадавшим в результате стихийного бедствия.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом журналистам сказал председатель ассоциации Октай Мехдиев.

По его словам, члены ассоциации обратились в министерство по чрезвычайным ситуациям сразу после получения известия о стихийном бедствии в Турции: "Министерство приняло наше обращение, и вот уже четвертый день мы осуществляем деятельность в Кахраманмараше в составе МЧС. Здесь установлен мобильный полевой госпиталь МЧС, в котором во избежание распространения инфекций создан отдельный хирургический блок".

"В настоящее время в госпитале осуществляют деятельность 15 человек, среди которых хирург, общий хирург, детский хирург, травматолог, реаниматолог. В госпитале созданы блоки реанимации, хирургии, интенсивной терапии и отдельная палатка для амбулаторной хирургии. Каждый из блоков оборудован министерством по чрезвычайным ситуациям. В госпиталь уже обратилось более 300 пациентов", - подчеркнул О.Мехтиев