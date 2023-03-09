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Азербайджанские волонтеры с Сумеййе Эрдоган в Турции вручили подарки пострадавшим от землетрясения женщинам

Азербайджанские волонтеры с Сумеййе Эрдоган в Турции вручили подарки пострадавшим от землетрясения женщинам Азербайджанские волонтеры в Турции вручили подарки пострадавшим от землетрясения женщинам, проживающим в палаточных городках, по случаю 8 марта – Международного женского дня.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 12:01
Азербайджанские волонтеры с Сумеййе Эрдоган в Турции вручили подарки пострадавшим от землетрясения женщинам

Азербайджанские волонтеры в Турции вручили подарки пострадавшим от землетрясения женщинам, проживающим в палаточных городках, по случаю 8 марта – Международного женского дня.

Об этом Report сообщили в Фонде молодежи Азербайджана.

Отмечено, что к волонтерам присоединилась дочь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сумеййе Эрдоган.

Азербайджанские волонтеры почти месяц находятся в пострадавших от землетрясения регионах Турции, где осуществляют доставку, сортировку, распределение продуктов питания, одежды, лекарств, средств гигиены и различной помощи пострадавшим, а также оказывают прочие услуги.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan könüllüləri Türkiyədə Sümeyye Ərdoğanla birgə zəlzələdən zərərçəkən qadınlara hədiyyələr təqdim edib

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