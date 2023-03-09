Азербайджанские волонтеры с Сумеййе Эрдоган в Турции вручили подарки пострадавшим от землетрясения женщинам

Азербайджанские волонтеры с Сумеййе Эрдоган в Турции вручили подарки пострадавшим от землетрясения женщинам

Азербайджанские волонтеры в Турции вручили подарки пострадавшим от землетрясения женщинам, проживающим в палаточных городках, по случаю 8 марта – Международного женского дня.

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Азербайджанские волонтеры в Турции вручили подарки пострадавшим от землетрясения женщинам, проживающим в палаточных городках, по случаю 8 марта – Международного женского дня. Об этом Report сообщили в Фонде молодежи Азербайджана. Отмечено, что к волонтерам присоединилась дочь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сумеййе Эрдоган. Азербайджанские волонтеры почти месяц находятся в пострадавших от землетрясения регионах Турции, где осуществляют доставку, сортировку, распределение продуктов питания, одежды, лекарств, средств гигиены и различной помощи пострадавшим, а также оказывают прочие услуги. Подпишитесь на наш Telegram канал