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Азербайджанские волонтеры оказали помощь пострадавшим в Кахраманмараше и Хатае

Азербайджанские волонтеры оказали помощь пострадавшим в Кахраманмараше и Хатае Азербайджанские волонтеры, находящиеся в Турции для оказания помощи пострадавшим после разрушительного землетрясения в братской стране, помимо Кахраманмараша оказывают помощь и жителям в Хатае.
Внешняя политика
16 февраля 2023 г. 11:23
Азербайджанские волонтеры оказали помощь пострадавшим в Кахраманмараше и Хатае

Азербайджанские волонтеры, находящиеся в Турции для оказания помощи пострадавшим после разрушительного землетрясения в братской стране, помимо Кахраманмараша оказывают помощь и жителям в Хатае.

Как сообщает Report, азербайджанская молодежь участвовала в разгрузке, сортировке и распределении продуктов питания, одежды, медикаментов и оказании другой помощи по всему Кахраманмарашу.

Также волонтеры из Азербайджана раздали горячий чай сотням пострадавших в первой половине дня, доставили помощь в отдаленные кварталы, в том числе посетили три села для оказания помощи. В то же время были установлены дополнительные палатки для жителей, пострадавших в результате стихийного бедствия.

Вчера в палаточном городке в Кахраманмараше были установлены три палатки, в которых функционирует детский центр психологической реабилитации. Наши волонтеры с медицинским образованием продолжили оказывать первую медпомощь местному населению и, в случае необходимости, направляли к профильным врачам.

Кроме того, установлена дополнительная палатка, в которой открылся развлекательный пункт для детей. Помимо этого, передвижной детский развлекательный центр наших волонтеров, который перемещается по всему городу, в течение дня посетили свыше 70 детей.

Отметим, что бывший министр по делам семьи и социальной политики Турции, член правления Партии справедливости и развития (AK Party) Фатма Бетюль Саян Кая посетила лагерь азербайджанских волонтеров и выразила им свою благодарность.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan könüllüləri Hatayda zəlzələdən zərərçəkənlərə xidmət edib

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