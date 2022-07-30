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Азербайджанские военнослужащие прошли курс по применению беспилотника AKINCI в Турции

Азербайджанские военнослужащие прошли курс по применению беспилотника AKINCI в Турции Группа военнослужащих Азербайджанской армии приняла участие в "Курсе по эксплуатации ударных беспилотников AKINCI" в Турции в рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования", подписанного между двумя братскими странами.
Внешняя политика
30 июля 2022 г. 16:23
Азербайджанские военнослужащие прошли курс по применению беспилотника AKINCI в Турции

Группа военнослужащих Азербайджанской армии приняла участие в "Курсе по эксплуатации ударных беспилотников AKINCI" в Турции в рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования", подписанного между двумя братскими странами.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Церемония выпуска слушателей курса, организованного турецкой компанией "Байкар", занятой в оборонно-промышленной сфере, прошла в Летном учебно-испытательном центре Akinci в Чорлу в провинции Текирдаг.

Руководитель центра Халил Акар подробно информировал учебном центре, высказал выпускникам напутственные слова.

В завершение военнослужащим, успешно завершившим курс обучения по различным специализациям, были вручены сертификаты и подарки.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani servicemen complete course on operating AKINCI UAVs in Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri Türkiyədə “AKINCI" PUA-larından istifadə kursunu uğurla bitiriblər

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