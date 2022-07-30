Азербайджанские военнослужащие прошли курс по применению беспилотника AKINCI в Турции

Группа военнослужащих Азербайджанской армии приняла участие в "Курсе по эксплуатации ударных беспилотников AKINCI" в Турции в рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования", подписанного между двумя братскими странами.

Группа военнослужащих Азербайджанской армии приняла участие в "Курсе по эксплуатации ударных беспилотников AKINCI" в Турции в рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования", подписанного между двумя братскими странами.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Церемония выпуска слушателей курса, организованного турецкой компанией "Байкар", занятой в оборонно-промышленной сфере, прошла в Летном учебно-испытательном центре Akinci в Чорлу в провинции Текирдаг.

Руководитель центра Халил Акар подробно информировал учебном центре, высказал выпускникам напутственные слова.

В завершение военнослужащим, успешно завершившим курс обучения по различным специализациям, были вручены сертификаты и подарки.