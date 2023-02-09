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Азербайджанские военнослужащие направили помощь Турции

Азербайджанские военнослужащие направили помощь Турции По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.
Внешняя политика
9 февраля 2023 г. 13:07
Азербайджанские военнослужащие направили помощь Турции

По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщили Report в Минобороны, для оказания помощи пострадавшим в братской стране военнослужащими Азербайджанской Армии и членами их семей, при организационной поддержке министерства обороны в соответствующих воинских частях были созданы пункты сбора.

Привезенные военнослужащими и членами их семей одежда и продукты питания были сложены в пунктах сбора, после чего отсортированы, упакованы и отправлены в Турцию на фуре.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Defense Ministry sends aid to Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri Türkiyəyə yardım göndərib

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