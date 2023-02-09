Азербайджанские военнослужащие направили помощь Турции

По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщили Report в Минобороны, для оказания помощи пострадавшим в братской стране военнослужащими Азербайджанской Армии и членами их семей, при организационной поддержке министерства обороны в соответствующих воинских частях были созданы пункты сбора.

Привезенные военнослужащими и членами их семей одежда и продукты питания были сложены в пунктах сбора, после чего отсортированы, упакованы и отправлены в Турцию на фуре.