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Освобождены удерживаемые Арменией азербайджанские военнослужащие Гусейн Ахундов и Агшин Бабиров

Освобождены удерживаемые Арменией азербайджанские военнослужащие Гусейн Ахундов и Агшин Бабиров 13 декабря Азербайджан и Армения на участке азербайджано-армянской границы в Газахском районе провели передачу военнослужащих на взаимной основе.
Внешняя политика
13 декабря 2023 г. 16:07
Освобождены удерживаемые Арменией азербайджанские военнослужащие Гусейн Ахундов и Агшин Бабиров

13 декабря Азербайджан и Армения на участке азербайджано-армянской границы в Газахском районе провели передачу военнослужащих на взаимной основе.

Как сообщает командированный в Газах сотрудник Report, в ходе процесса Арменией были освобождены двое военнослужащих Азербайджана – Гусейн Ахундов и Агшин Бабиров.

Азербайджанская сторона передала противоположной стороне 32 лиц армянского происхождения.

Отметим, что в апреле этого года солдаты армии Азербайджана – Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, пропавшие без вести из-за ограниченной видимости в связи с неблагоприятными погодными условиями на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики, были взяты в плен Арменией.

По итогам переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджана и Аппаратом премьер-министра Армении, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, была достигнута договоренность об освобождении военнослужащих.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani servicemen released from captivity
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanda saxlanılan hərbçilərimiz Azərbaycana təhvil verilib

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