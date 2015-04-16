Азербайджанские ветераны примут участие в юбилейном Параде Победы в Москве

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Группа азербайджанских ветеранов примет участие в Параде, приуроченном к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, 9 мая в Москве. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Республиканского Совета ветеранов Азербайджана, генерал-майор Дадаш Рзаев.

"На данный момент азербайджанские ветераны принимают активное участие в различных министерских, либо иных республиканских мероприятиях. Более того, они участвуют в мероприятиях, проходящих в странах СНГ", - заявил Д. Рзаев.

По его словам, на сегодняшний день в Азербайджане проживает 1 342 ветерана ВОВ.