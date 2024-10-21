Азербайджанские ученые провели археологические исследования в Турции

Сотрудники Института археологии и антропологии НАНА провели с участием турецких специалистов археологические разведочные работы на территории провинции Ыгдыр в Турции.

Сотрудники Института археологии и антропологии НАНА провели с участием турецких специалистов археологические разведочные работы на территории провинции Ыгдыр в Турции.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Института.

Согласно информации, в археологических разведочных работах приняла участие научная группа, представленная докторами философии по истории, во главе с руководителем М.М.Гусейновым, членами С.Г.Ашуровым и Б.М.Джалиловым.

Это не только первая археологическая экспедиция азербайджанских археологов на территорию другой страны, но и новое направление совместных исследований между Азербайджаном и Турцией.

Результаты разведочных исследований первого года проекта, рассчитанного на пять лет, очень важны для освещения проблемных вопросов археологии Восточной Анатолии и Азербайджана. За короткое время были зарегистрированы поселения позднего халколита-раннего бронзового и среднего бронзового веков, один городской участок, одна крепость и многочисленные курганы, собраны поверхностные материалы, наиболее важные из которых переданы в музей Ыгдыра.

Впервые зарегистрированные памятники тесно связаны с памятниками Азербайджана и особенно Нахчывана. На одном из таких новых памятников в ближайшие годы планируется проведение масштабных археологических раскопок под руководством азербайджанских археологов.