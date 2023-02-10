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Азербайджанские студенты в Турции оказывают помощь пострадавшим от землетрясения

Азербайджанские студенты в Турции оказывают помощь пострадавшим от землетрясения Получающие образование в турецких университетах азербайджанские студенты участвуют в организации гумпомощи для пострадавших от землетрясения.
Внешняя политика
10 февраля 2023 г. 14:49
Азербайджанские студенты в Турции оказывают помощь пострадавшим от землетрясения

Получающие образование в турецких университетах азербайджанские студенты участвуют в организации гумпомощи для пострадавших от землетрясения.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, студенты отмечают, что добровольно примкнули к процессу.

Студент Университета Коньи Сахиб Керимли в разговоре с Anadolu отметил, что все мобилизовали силы для оказания помощи: "Мне также звонят из Азербайджана, спрашивая чем можно помочь".

Обучающаяся в Университете им. Неджметтина Эрбакара Улькер Керимова отметила, что студенты прилагают все усилия для оказания помощи. Студентка того же вуза Айсель Сафарова подчеркнула, что находилась в Баку на каникулах, но вернулась обратно в Турцию, услышав известие о землетрясении.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

В 10 провинциях Турции объявлен режим ЧП на период трех месяцев.

Ранее в стране был объявлен семидневный траур в память о погибших.

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