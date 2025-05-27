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Азербайджанские студенты приняли участие в престижном Международном форуме Youth Impact в Стамбуле

Азербайджанские студенты приняли участие в престижном Международном форуме Youth Impact в Стамбуле В Стамбуле (Турция) прошел престижный Международный форум Youth Impact, организованный в сотрудничестве Программы устойчивого развития ООН и расположенного в Канаде Центра глобального диалога и лидерства (CGDL).
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 21:23
Азербайджанские студенты приняли участие в престижном Международном форуме Youth Impact в Стамбуле

В Стамбуле (Турция) прошел престижный Международный форум Youth Impact, организованный в сотрудничестве Программы устойчивого развития ООН и расположенного в Канаде Центра глобального диалога и лидерства (CGDL).

Как сообщает Report, Азербайджан на мероприятии представляли Саида Джафарова и Эльнара Аскерова. Обе участницы с отличием окончили бакалавриат по специальности "Политология" в Бакинском государственном университете и в настоящее время продолжают обучение в магистратуре по той же специальности.

Форум собрал более 100 молодых лидеров, активистов и специалистов из свыше 40 стран мира. Саида Джафарова и Эльнара Аскерова получили стипендию и приняли активное участие в стратегических дискуссиях и лидерских программах, представив Азербайджанскую делегацию.

Во время встреч с представителями ООН, дипломатических кругов и международных молодежных сетей они донесли голос азербайджанской молодежи, подчеркнув важность укрепления регионального сотрудничества.

"Единственная война, за которую мы должны бороться в этом мире, - это война за мир", — отметила Саида Джафарова в ходе одной из сессий, ссылаясь на свой опыт работы в структуре ПРООН.

Эльнара Асгарова, в свою очередь, выразила инициативу провести подобное мероприятие в будущем в Баку.

В рамках культурной части форума, посвященной знакомству с традициями стран-участниц, азербайджанские делегаты выступили под звуки "Баяты-Шираз" и "Карабах шикястеси", продемонстрировали государственный флаг и рассказали участникам форума о многонациональной, толерантной и богатой культурой стране — Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı gənclər İstanbulda beynəlxalq liderlər forumunun iştirakçısı olub

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