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Азербайджанские спасатели установили в Кахраманмараше палаточный городок

Азербайджанские спасатели установили в Кахраманмараше палаточный городок Азербайджанские спасатели установили 760 палаток для людей, пострадавших от землетрясения в турецком городе Кахраманмараше.
Внешняя политика
17 февраля 2023 г. 15:21
Азербайджанские спасатели установили в Кахраманмараше палаточный городок

Азербайджанские спасатели установили 760 палаток для людей, пострадавших от землетрясения в турецком городе Кахраманмараше.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в палаточном городке, построенном на территории университета Имама Сютчю Кахраманмараша, азербайджанские волонтеры на передвижных печах готовят и раздают еду.

Полковник МЧС Азербайджана Халиг Гусейнов сообщил, что по поручению президента Ильхама Алиева сразу после землетрясения поисково-спасательная группа из 760 человек прибыла в Турцию и начала поисково-спасательные операции.

По словам полковника они останутся в Турции, пока ситуация не нормализуется.

X.Гусейнов также рассказал о работах, проводимых в зоне землетрясения:

"В настоящее время в Кахраманмараше работает поисково-спасательная группа МЧС, состоящая из 760 человек. На данный момент установлено 760 палаток, однако строительство палаток продолжается. Мы также обеспечиваем питанием пострадавших, размещенных в палатках. Наши палатки рассчитаны на шесть человек и оснащены дровяной печью, а также электричеством, кроватями и всем другим оборудованием. Турция - наша братская страна. Мы делаем все возможное, чтобы облегчить жизнь наших братьев и сестер. Это проблема не только Турции, но и Азербайджана”.

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Версия на английском языке Azerbaijani rescuers set up tent camp for earthquake victims in Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı xilasedicilər Kahramanmaraşda zəlzələdən zərərçəkənlər üçün çadır şəhərciyi qurub

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