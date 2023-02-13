Азербайджанские спасатели раздают гумпомощь, устанавливают палатки в Кахраманмараше

Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в районе Догукент города Кахраманмараша устанавливают временные палатки для жителей, пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции.

Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в районе Догукент города Кахраманмараша устанавливают временные палатки для жителей, пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом сообщил журналистам старший советник Управления по связям с общественностью МЧС Тургай Аббаслы.

"Как вы знаете, в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева МЧС направило гуманитарную помощь в братскую страну. Министерство направило в Турцию 10 самолетов, 3 автомобильных каравана с 39 автомобилями. Груз помощи состоит в основном из палаток разных размеров, генераторов и других необходимых предметов", - подчеркнул чиновник МЧС.

Отметим, что 420 сотрудников МЧС Азербайджана, выехавших в братскую страну в связи с произошедшим стихийным бедствием, 7 февраля приступили к поисково-спасательным операциям. В настоящее время в Кахраманмараше работает 760 человек личного состава МЧС.

До сих пор азербайджанские спасатели в результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории пострадавшего от землетрясения города Кахраманмараша, вызволили из-под завалов 51 человека, и извлекли 613 тел погибших.