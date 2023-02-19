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Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов в Турции тела еще троих человек

Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов в Турции тела еще троих человек Азербайджанские спасатели, направленные по поручению президента Ильхама Алиева в Турцию для ликвидации последствий разрушительных землетрясений, извлекли из-под завалов тела еще троих человек.
Внешняя политика
19 февраля 2023 г. 12:29
Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов в Турции тела еще троих человек

Азербайджанские спасатели, направленные по поручению президента Ильхама Алиева в Турцию для ликвидации последствий разрушительных землетрясений, извлекли из-под завалов тела еще троих человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В ведомстве отметили, что таким образом за время поисковых операций азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тела 774 человек.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 40 642, пострадали 108 068 человек.

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Версия на азербайджанском языке Xilasedicilərimiz Türkiyədə dağıntılar altından daha 3 nəfərin meyitini çıxarıblar

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