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Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов в Турции тело мужчины

Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов в Турции тело мужчины Находящаяся в Турции группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в ходе поисково-спасательных работ в городе Кахраманмараше извлекла из-под завалов тело еще одного мужчины.
Внешняя политика
13 февраля 2023 г. 20:29
Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов в Турции тело мужчины

Находящаяся в Турции группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в ходе поисково-спасательных работ в городе Кахраманмараше извлекла из-под завалов тело еще одного мужчины.

По сообщению командированного в Турцию сотрудника Report, азербайджанские спасатели извлекли тело мужчины средних лет из-под завалов 8-этажного здания на бульваре Куддуси Баба.

В настоящее время поисково-спасательные операции продолжаются.

Отметим, что до сих пор силами МЧС из-под завалов спасен 51 человек, извлечены 613 тел.

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