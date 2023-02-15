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Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тела ребенка и мужчины

Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тела ребенка и мужчины Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана во время поисково-спасательных операций в городе Кахраманмараше извлекла из-под завалов тела ребенка и мужчины на проспекте Куддуси Баба.
Внешняя политика
15 февраля 2023 г. 19:33
Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тела ребенка и мужчины

Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана во время поисково-спасательных операций в городе Кахраманмараше извлекла из-под завалов тела ребенка и мужчины на проспекте Куддуси Баба.

По сообщению командированного в Турцию сотрудника Report, в настоящее время поисково-спасательные операции продолжаются.

Напомним, что до сих пор сотрудники МЧС Азербайджана вызволили из-под завалов 53 выживших и извлекли 69 тел.

В настоящее время в Кахраманмараше в поисково-спасательных операциях участвуют 760 человек личного состава МЧС.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xilasediciləri dağıntılar altından azyaşlı və kişi meyitini çıxarıb 

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