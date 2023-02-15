Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тела ребенка и мужчины

Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана во время поисково-спасательных операций в городе Кахраманмараше извлекла из-под завалов тела ребенка и мужчины на проспекте Куддуси Баба.

Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана во время поисково-спасательных операций в городе Кахраманмараше извлекла из-под завалов тела ребенка и мужчины на проспекте Куддуси Баба.

По сообщению командированного в Турцию сотрудника Report, в настоящее время поисково-спасательные операции продолжаются.

Напомним, что до сих пор сотрудники МЧС Азербайджана вызволили из-под завалов 53 выживших и извлекли 69 тел.

В настоящее время в Кахраманмараше в поисково-спасательных операциях участвуют 760 человек личного состава МЧС.