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Азербайджанские школьники и студенты приняли участие в конференции ООН в штаб-квартире ЮНЕСКО

Азербайджанские школьники и студенты приняли участие в конференции ООН в штаб-квартире ЮНЕСКО В дни проведения COP29 в Баку школьники и студенты из Азербайджана приняли участие в конференции Change the World Model United Nations (CWMUN) - другой платформе ООН.
Внешняя политика
11 декабря 2024 г. 22:47
Азербайджанские школьники и студенты приняли участие в конференции ООН в штаб-квартире ЮНЕСКО

В дни проведения COP29 в Баку школьники и студенты из Азербайджана приняли участие в конференции Change the World Model United Nations (CWMUN) - другой платформе ООН.

Как сообщает Report, мероприятие, проходившее 21-23 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, собрало более 500 человек из более чем 40 стран мира.

В обсуждениях глобальных проблем, охватывающих такие темы как международное сотрудничество, образование, наука, культура и коммуникации, также приняли участие 30 представителей азербайджанской молодежи, которые были отправлены в Париж при организации Shane Academy, представляющей проект Change the World в Азербайджане.

Организаторы Change the World Model United Nations впервые отметили представителей из Азербайджана Назрин Гусейнли и Айше Несли Гюленчи как лучших делегатов (Best delegation), а Джамала Эфенди, Аян Велизаде, Лалу Мусаеву, Сабира Нариманова, Айдан Джабраилову, Рухангиз Аскерову - как почетных участников (Honorable Mention).

Отметим, что целью мероприятия под девизом Change the World ("Измени мир" - ред.) является вовлечение молодежи в процессы международной политики и обучение их навыкам глобальной дипломатии.

Азербайджанские студенты получили возможность глубже понять принципы работы при принятии решений и дипломатических переговорах, международном сотрудничестве и глобальной политике.

В рамках поездки азербайджанская молодежь также посетила такие исторические и культурные достопримечательности, как Эйфелева башня, музей Лувр и Диснейленд.

Модель ООН (Model United Nations - MUN) - это международная платформа, где студенты участвуют в симуляциях ООН и развивают свои дипломатические навыки для решения глобальных проблем. Мероприятия MUN развивают у молодежи навыки лидерства, ведения переговоров, аналитического мышления и решения проблем, а также повышают их осведомленность в глобальных вопросах.





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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı şagird və tələbələr UNESCO-nun qərargahında qlobal problemləri müzakirə ediblər

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