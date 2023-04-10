Азербайджанские сейсмологи продолжают работать в зоне землетрясения в Турции

Командированная в зону землетрясения в Турции группа специалистов Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) продолжает исследования в поселке Пазарджик в Кахраманмараше.

Командированная в зону землетрясения в Турции группа специалистов Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) продолжает исследования в поселке Пазарджик в Кахраманмараше.

Как сообщает Report, под руководством гендиректора центра, профессора Гурбана Етирмишли на территории проводятся магнитометрические, гравиметрические и инженерные сейсмические исследования.

Отметим, что в настоящее время на исследуемой территории никто не проживает. В результате проведенных специалистами центра исследований будет уточнена ситуация с напряженностью на территории.

Кроме того, в связи с предстоящей застройкой будет изучена глубинная структура этих участков, проведена оценка сейсмичности территории.

После завершения исследований результаты будут проанализированы и представлены в департамент землетрясений Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD).