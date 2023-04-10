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Азербайджанские сейсмологи продолжают работать в зоне землетрясения в Турции

Азербайджанские сейсмологи продолжают работать в зоне землетрясения в Турции Командированная в зону землетрясения в Турции группа специалистов Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) продолжает исследования в поселке Пазарджик в Кахраманмараше.
Внешняя политика
10 апреля 2023 г. 13:27
Азербайджанские сейсмологи продолжают работать в зоне землетрясения в Турции

Командированная в зону землетрясения в Турции группа специалистов Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) продолжает исследования в поселке Пазарджик в Кахраманмараше.

Как сообщает Report, под руководством гендиректора центра, профессора Гурбана Етирмишли на территории проводятся магнитометрические, гравиметрические и инженерные сейсмические исследования.

Отметим, что в настоящее время на исследуемой территории никто не проживает. В результате проведенных специалистами центра исследований будет уточнена ситуация с напряженностью на территории.

Кроме того, в связи с предстоящей застройкой будет изучена глубинная структура этих участков, проведена оценка сейсмичности территории.

После завершения исследований результаты будут проанализированы и представлены в департамент землетрясений Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan seysmoloqları Türkiyənin zəlzələ bölgəsində tədqiqatlara başlayıb

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